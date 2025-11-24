Em primeiro ano na Federação Paulista de Futsal, Harpias decidirá o Aberto na categoria sub-14







Após nove meses de trabalho, em seu primeiro ano na Federação Paulista de Futsal, o Harpias garantiu vaga na final do Aberto, torneio organizado pela entidade, ao superar o Garotos MDF em partida emocionante, realizada neste domingo, 23/11, no Ginásio Presidente Ciro II.

Roteiro de cinema

A partida entre duas equipes de Guarulhos começou equilibrada, porém com mais chances de gol criadas pelo Harpias, que teve duas delas desperdiçadas na frente do goleiro rival. Na etapa complementar, o Garotos criou mais, exigiu boas defesas dos goleiros Daniel e Enzo, mas chegou ao gol a três minutos do fim, nos pés de Kauan Lopes, que completou finalização na segunda trave para marcar.

A poucos minutos do fim, a treinadora Nani entrou com goleiro-linha em quadra e quase chegou ao empate nos pés de Leandrinho, que acertou a trave, a um minuto do término. A jogada que decidiu a partida, entretanto, ocorreu nos últimos cinco segundos, em um roteiro digno de Hollywood. João bateu o lateral próximo da área e o jogador adversário afastou com a mão. Falta para o Harpias com o cronômetro parado a três segundos do último apito. O próprio João bateu a falta em um passe para Leandro, que finalizou embaixo das pernas do arqueiro rival, que conseguiu desviar, quando Tamburus, de carrinho, completou para as redes, a 0.04 do fim, provocando uma enorme explosão de alegria na arquibancada e comemoração intensa dos atletas do Grená.

Nas penalidades, Bahia – que estava fazendo o goleiro-linha e defendendo a meta do Harpias – marcou o primeiro e viu o jogador adversário desperdiçar a primeira cobrança do Garotos, em chute para fora. Tamburus e Leandrinho também converteram e levaram o Harpias à decisão do Aberto, quando o impossível parecia prevalecer.

“Esses meninos não se entregaram nem mesmo nos segundos finais, batalharam como poucas vezes eu vi em quadra e fizeram por merecer a vaga. Quem foi à Federação certamente saiu emocionado com o que realizaram, com o que produziram. Agora, vamos continuar trabalhando para a decisão”, afirma Nani, treinadora da categoria.

O sub-14 foi à semifinal com os goleiros Daniel e Enzo, além de João, Leandro, Matheus Tamburus, Lucas (Bahia), José Neves, Higor Patote, Dudu Silva, Caio Prado, Pietro, Cristian, Miguel Higino e Davi Paulino. O time comandado pela Nani teve como auxiliar Renan Dutra, Lucas Dutra e Vitor Henrique, sob supervisão de Priscila Nunes.

O Harpias enfrenta o Mairinque na decisão do Aberto, em jogo previamente agendado para às 16h do próximo dia 6 – pode sofrer alterações – no Presidente Ciro II (ginásio da Federação), localizado na Av. Condessa Elizabeth de Robiano, 5120 – Jardim America da Penha, São Paulo. Mais informações no Instagram da equipe @harpiasfut.