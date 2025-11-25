Prefeitura inicia implantação da decoração de Natal no viaduto Cidade de Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos iniciou nesta segunda-feira (24) os preparativos para a implantação da decoração de Natal e Ano Novo no viaduto Cidade de Guarulhos. Durante a ação, a faixa da esquerda, no sentido avenida Paulo Faccini, ficará parcialmente interditada.

A implantação é liderada pela Secretaria de Administrações Regionais (SAR), por meio do Departamento de Iluminação Pública (DIP). A interdição da faixa tem por objetivo garantir a segurança dos profissionais que atuam no viaduto, sobretudo por causa da utilização de equipamentos elevatórios no local. A previsão de duração dos trabalhos é de até 20 dias.