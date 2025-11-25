Educação SP aplica Avaliação da Fluência Leitora para crianças do 2º ano do Ensino Fundamental a partir desta terça

Entre esta terça-feira (25) e o dia 5 de dezembro, 450 mil estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental matriculados em cerca de 1.300 escolas estaduais e nas unidades de ensino das redes municipais dos 645 municípios paulistas participam da edição do segundo semestre da Avaliação da Fluência Leitora. A prova integra uma série de ações da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) no Programa Alfabetiza Juntos SP, que tem como meta alcançar 90% de alunos leitores até os 7 anos de idade.

O objetivo da prova é identificar possíveis lacunas no processo de alfabetização. São observados o entendimento de palavras, palavras desconhecidas e textos adequados à etapa escolar, a partir da habilidade, fluidez e ritmo de leitura.Para a avaliação, feita com todos os estudantes das salas de 2º ano do Ensino Fundamental, a Educação concede acesso dos professores ao aplicativo exclusivo do CAEd (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação). O app grava a leitura dos alunos e agiliza o acesso aos resultados. Este é o primeiro ano que todos os 645 municípios paulistas têm seus estudantes avaliados nas duas edições da Fluência Leitora, aplicadas no primeiro e agora, no segundo semestre.

São consideradas leitoras fluentes as crianças que conseguem ler entre 45 e 60 palavras corretamente no decorrer de um minuto, entre 28 e 40 palavras desconhecidas e atingem 97% de precisão na leitura de palavras existentes em um texto.

“A Avaliação da Fluência Leitora encerra um ano de uma efetiva aliança entre o Governo do Estado e as secretarias municipais de educação dos 645 municípios com um objetivo muito claro: a alfabetização das nossas crianças até os 7 anos de idade. Acreditamos que essa parceria com as cidades paulistas, com a distribuição de materiais, plataformas e, sobretudo, a formação dos professores, será decisiva para avançarmos nos resultados de leitura dos alunos das redes estadual e municipais”, afirma a diretora de cooperação com os municípios da Seduc-SP, Márcia Bernardes.

O que é o Alfabetiza Juntos SP

O Alfabetiza Juntos SP é um programa do Governo do Estado de São Paulo, em colaboração com os municípios, que visa garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas na idade certa, ou seja, até o final do 2º ano do ensino fundamental. Ele implementa estratégias como formação continuada para professores, apoio pedagógico e financeiro aos municípios, fornecimento de material didático, uso de tecnologia e avaliação para monitorar o desenvolvimento dos alunos.

Por meio do Alfabetiza Juntos SP, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo apoia escolas estaduais e municípios paulistas no cumprimento das metas de alfabetização, com ações como:

Matific, plataforma para apoiar o aprendizado de matemática, que começou neste ano para 275 cidades.

Avaliação da Fluência Leitora, presente em 100% dos municípios;

Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo): adotada por 100% dos municípios paulistas;

Plataforma de leitura, já adotada em 510 municípios;

Formação de professores, presente em 636 municípios;

