Prefeitura promove ações de zeladoria no Ponte Alta e Água Azul

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta terça-feira (25) a retirada de um grande volume de resíduos descartados irregularmente na avenida Luiz Gonzaga do Nascimento, no Jardim Ponte Alta. Todo o trabalho de remoção foi acompanhado de perto pela Regional Bonsucesso.

Parte do material retirado era de retalhos de tecidos espalhados pela via, como também sacos plásticos lotados de outros tipos de resíduos. Para remover o descarte foi necessário a utilização de duas retroescavadeiras e cinco caminhões, que transportaram os resíduos para um local apropriado.

A Prefeitura de Guarulhos reafirma o compromisso com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana. Para tanto, conta com a colaboração da população para manter os locais limpos ou ainda denunciar o descarte irregular por meio do telefone (11) 2475-4999.

Conservação e Cascalhamento

A Regional Bonsucesso também foi responsável pela promoção do serviço de conservação e cascalhamento da rua San Moritz, no Água Azul. No local, uma retroescavadeira foi utilizada para espalhar o material reciclado – proveniente da Usina Recicladora de Resíduos da Construção Civil da Prefeitura.

A medida tem como objetivo principal melhorar a trafegabilidade no local.