Prefeitura lança campanha 21 dias pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas







Um público de 300 pessoas, majoritariamente feminino, participou nesta terça-feira (25) do lançamento oficial da campanha dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas, que reuniu representantes do poder público, sociedade civil e profissionais que atuam na rede de proteção às mulheres, no auditório da Secretaria de Finanças, no Jardim dos Camargos. Na oportunidade foi realizado um bate-papo com diversas especialistas e a Feira da Mulher Artesã, na qual mulheres assistidas e capacitadas por cursos nas Casas da Mulher Guarulhense expuseram e comercializaram os produtos artesanais confeccionados.

Promovida pela Subsecretaria de Política para as Mulheres, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, a iniciativa busca sensibilizar, conscientizar e mobilizar a sociedade sobre as diversas formas de violência de gênero e realizar ações que fortaleçam o enfrentamento a essas violações de direitos.

A cerimônia foi aberta pela subsecretária Vanessa de Jesus, que ressaltou o trabalho diário da pasta em proteger e valorizar as mulheres através das cinco Casas da Mulher Guarulhense e do Centro e Proteção à Mulher Guarulhense. A gestora acredita que as pessoas precisam se unir para divulgar para que as pessoas saibam que Guarulhos tem uma rede de proteção para as mulheres e os serviços que estão disponíveis à população.

Para a subsecretária, a violência doméstica deve ser combatida todos os dias com políticas de promoção da igualdade de gênero, autocuidado para mulheres em situação de vulnerabilidade, fortalecimento da autoestima e autonomia financeira. Para isso, a pasta realizou este ano 2.232 capacitações, aplicando 35 cursos gratuitos para as mulheres, o que é inédito na cidade.

Vanessa destacou também que o projeto Mãos Protetoras, norteado pelo Mapa da Violência, percorreu diversos bairros e levou a mais de 10 mil pessoas esclarecimentos sobre violência contra as mulheres e orientações sobre os serviços especializados para auxilio às vítimas.

Por sua vez, a data 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra a Mulher foi abordado pela subsecretária de Comunicação, Leniza Krauss, que afirmou que, “cotidianamente, a administração municipal se emprenha e batalha para isso, sendo também um dever das mulheres abrirem espaço umas às outras”.

Informações sobre o trabalho desenvolvido pela Patrulha Maria da Penha no município foram passadas pelo secretário de Segurança Urbana, Gilson Hélio. Os dados revelados indicam que mais de 530 mulheres vitimadas estão inseridas no programa, que já contribuiu com a prisão de 79 transgressores por descumprimento da medida protetiva. Além disso, mais de 23 mil visitas foram feitas pela patrulha às vítimas amparadas por essas medidas judiciais.

Talk Show

Durante o evento foi realizado o Talk Show Vozes Femininas pelo Fim da Violência, um bate-papo sobre a temática da violência de gênero nas dimensões da mulher vulnerável econômica e socialmente, idosa, negra, estudante (criança e jovem) e vítimas da violência doméstica, mediado por Joyce Costa.

O bate-papo teve a participação de diversas especialistas como a subsecretária de Políticas para o Idoso, Cristina Santana Gonçalves, que tratou da questão da mulher idosa; a presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir) de Guarulhos, Greice Cristina de Oliveira, que discorreu sobre a mulher negra.

A questão de meninas e jovens no ambiente escolar ficou a cargo da diretora e professora da EE Dom Paulo Rolim Loureiro, Ana Maria Martins Valim. A psicóloga Fernanda Coimbra, que coordena o Centro de Proteção à Mulher Guarulhense, abordou questões sobre as mulheres em situação de violência doméstica e a coordenadora do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Nova Cidade, sobre a atuação do equipamento municipal que é porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

O evento contou ainda com a participação da delegada da Mulher de Guarulhos, Vanessa Chagas, da presidente da Associação Brasileira de Defesa da Mulher da Infância e da Juventude (Asbrad), Dalila Figueiredo, entre outras autoridades.

A campanha

A campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Crianças tem início no dia 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra Mulheres, e se estende até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.

No Brasil, o Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, foi integrado ao calendário de atividades, juntamente com as seguintes datas: 29 de novembro (Dia Internacional dos Defensores dos Direitos da Mulher), 1º de dezembro (Dia Mundial de Combate à Aids), 6 de dezembro (Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência Contra as Mulheres.

O objetivo é estimular o diálogo social e o compromisso coletivo com a construção de uma sociedade mais justa, segura e igualitária, onde mulheres e meninas possam viver livres de toda forma de violência (física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral).