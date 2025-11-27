Prefeitura recebe inscrições de pessoas atípicas para sessão de cinema gratuita no CineSesc







A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão de Guarulhos recebe inscrições de pessoas com deficiência (PCD) interessadas em participar da sessão de cinema gratuita no CineSesc São Paulo, na Capital, que exibirá os filmes “O Último Azul” e “O Agente Secreto”, na próxima quarta-feira (3). Haverá transporte gratuito até o local (ida e volta), com a partida às 13h da sede da pasta (rua Alberto Hinoto Bento, 49, Macedo). As inscrições devem ser feitas pelo telefone (11) 2414-3685. As vagas são limitadas.

A atividade é voltada a pessoas com todos os tipos de deficiência. A classificação indicativa dos filmes é 14 anos. É obrigatório que a PCD leve um acompanhante.

O Último Azul, de Gabriel Mascaro, aborda a vida de uma mulher idosa da Amazônia, seus sonhos e desejos. O drama de 2025 trata da questão do etarismo num país distópico. Ele foi premiado com o Urso de Prata, no Festival de Berlim.

Dirigido por Kleber Mendonça filho, O Agente Secreto se passa na década de 1970, no qual um especialista em tecnologia (Wagner Moura) é acusado de atividades subversivas e se muda de São Paulo para Recife. A película foi lançada este ano e premiada no Festival de Cannes.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.