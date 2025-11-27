Projetos vencedores do Programa Clima Ação Jovem Guarulhos serão conhecidos no sábado







A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade (SVCS), apresenta neste sábado (29) o resultado do Programa Clima Ação Jovem Guarulhos 2025. A premiação integra a segunda rodada internacional do Youth Climate Action Fund, iniciativa da Bloomberg Philanthropies em parceria com a CGLU e o Centro Bloomberg para Inovação Pública da Universidade Johns Hopkins. A cerimônia terá início às 10h, no Centro de Educação Ambiental (CEA)Virgínia Ranali.

A iniciativa selecionou 19 projetos alinhados aos objetivos do Plano de Adaptação e Resiliência à Mudança do Clima de Guarulhos. Cada iniciativa recebeu microfinanciamento de até R$ 27 mil para projetos de ação climática liderados por jovens de 15 a 24 anos, com o objetivo de estimular o protagonismo juvenil e ampliar soluções sustentáveis nos territórios periféricos e vulneráveis da cidade.

O evento para celebração do encerramento desta fase do Programa deve ter início às 11h, após espaço para confraternização, check-in e café da manhã.

Resumo dos projetos guarulhenses

Projeto Bola no Terrão, Raiz no Chão: Juventude e Meio Ambiente em Ação: une a cultura do futebol de várzea à consciência climática no bairro Presidente Dutra. Projeto Clima em Jogo: Educação Contra as Mudanças Climáticas: tem como público-alvo crianças da educação infantil e seus professores. A ação principal é o desenvolvimento de 5 jogos pedagógicos com design 3D sobre mudanças climáticas, que serão distribuídos em forma de kits para escolas. Projeto JOVAIA+30: Comunidade e Clima em Movimento: visa a promover ações de combate e conscientização climática no Jardim Jovaia, inspirado na COP30. Projeto Laboratório Multidisciplinar do Pimentas: Ciência e Comunidade em Ação: visa a criar um Laboratório Multidisciplinar no Cursinho Comunitário do Pimentas para democratizar o acesso à ciência. Projeto Biodigestor e Compostagem: Soluções Sustentáveis no Cursinho Comunitário dos Pimenta: visa a instalar um biodigestor e ampliar a vermicompostagem no cursinho. Projeto Abrigo Sustentável e Inteligente para Animais em Guarulhos: propõe a construção de um abrigo sustentável e replicável para animais em Guarulhos. Projeto Ace Space Environment: visa a criar uma plataforma educativa (MVP) online que combina o aprendizado de inglês com práticas sustentáveis. O público-alvo são crianças de 9 a 11 anos (4º ao 5º ano) de escolas públicas. Projeto Revitalizar Brincando: visa a fortalecer a resiliência climática no Parque das Aldeias (Pimentas). O foco é a revitalização de uma área verde de aproximadamente 18.204,84m², protegendo a nascente do Córrego das Pedrinhas. Projeto Percursos da Memória e da Preservação Ambiental: busca promover o conhecimento da biodiversidade, história e memória comunitária do Jardim Vermelhão. Ele visa a articular natureza e cultura como percursos de educação ambiental e social frente às mudanças climáticas. Projeto Estações meteorológicas para análises de microclimas e estudos de ilhas de calor: tem como meta instalar três estações meteorológicas de baixo custo nos bairros de Taboão, Pimentas e Centro Projeto Mãos na Terra: Práticas de Permacultura e Agroecologia: será implementado no Espaço Árvore do Sabiá, em Nova Bonsucesso. O objetivo principal é ampliar as práticas de permacultura e agroecologia no espaço urbano. Projeto Energia Limpa e Renovável: Sol e Vento como Futuro Sustentável: o projeto objetivo capacitar e engajar jovens de Guarulhos em ações de adaptação climática, com foco no uso de energias renováveis. Projeto QRCLIMA Juventude Contra as Ilhas Térmicas em Guarulhos: visa a mapear ilhas de calor e a sensação térmica em 11 bairros de Guarulhos. O foco é a minimização dos efeitos das ondas de calor e a inovação para resiliência Projeto CicloJovem: Mapeando a Mobilidade em Guarulhos: propõe o mapeamento colaborativo de seis trechos cicloviários com relevância histórica e urbana. As ações. O objetivo é estimular a mobilidade ativa, o pertencimento territorial e as práticas de baixo carbono. Projeto Pintando o Clima: Juventude e Território em Ação: visa a realizar dois murais coletivos (20x3m e 7.7×3.2m) nos muros externos do Cursinho Comunitário do Pimentas com a temática das mudanças climáticas. A iniciativa integra quatro oficinas educativas e artísticas com moradores da comunidade. Projeto Mente livre: Espaço Auto-Organizado de Aprendizagem: foca na finalização estrutural de uma sala de aula ecológica de 4 x 9 metros no Espaço Árvore do Sabiá. O espaço será ativado com oficinas de permacultura, agroecologia e um Laboratório Criativo de Música e Meio Ambiente. Projeto Recicla Pimentas – Requalificação da Área de Reciclagem e Telhado Verde: propõe a requalificação da área de reciclagem no Cursinho Comunitário dos Pimentas. As ações incluem a reforma do telhado verde com novo sistema de drenagem e replantio, a construção de baias e instalação de contêineres para triagem etc. Projeto Mente Livre Interno Biosustentável: propõe a finalização interna e a infraestrutura do Espaço Árvore do Sabiá em Nova Bonsucesso. As metas incluem a conclusão de um banheiro ecológico com sistema de biodigestor, a criação da Biblioteca Social “Eco das Palavras”, e a finalização interna de uma sala de aula de 4 x 9 metros alimentada por energia fotovoltaica. Projeto Geotintas pela AdaptAção Climática: visa a revitalizar espaços públicos degradados perto da Unifesp Pimentas/Rio Tietê. As metas incluem

capacitar moradores na produção e aplicação de geotintas naturais (feitas com solo) em murais comunitários, entre outras atividades.

O evento tem entrada livre. O Centro de Educação Virgínia Ranali fica na avenida Papa João XXII, 219 – Cidade Maia