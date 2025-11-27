Ação Novembro Azul leva prevenção e conscientização a trabalhadores do Aeroporto de Guarulhos







Em uma iniciativa voltada para a saúde do homem e a prevenção de doenças silenciosas, o Departamento de Atenção à Saúde (DAS) e a concessionária GRU Airport realizaram na última quarta-feira (26) uma importante ação educativa referente à campanha Novembro Azul 2025, beneficiando diretamente trabalhadores dos Terminais do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A ação ocorreu em dois períodos distintos, no Terminal de Cargas e no Terminal 2. A proposta estratégica da Secretaria da Saúde buscou levar informações e serviços básicos de saúde diretamente ao ambiente de trabalho, fortalecendo o vínculo da rede municipal com esses colaboradores.

Os principais objetivos da ação foram conscientizar sobre a importância da testagem para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e do tratamento precoce, alertar e orientar sobre doenças silenciosas como tabagismo, diabetes e hipertensão, informar sobre a transmissão da sífilis congênita e a relevância do diagnóstico e tratamento adequados, além de estimular o autocuidado e o encaminhamento dos participantes aos serviços da rede municipal de saúde.

O evento incluiu palestras em formato de exposição dialogada, sessão de ginástica laboral, abordagem sobre doenças silenciosas e tabagismo e um módulo sobre câncer de próstata e sífilis congênita.

Esta edição do Novembro Azul no aeroporto reforça o compromisso da Secretaria da Saúde com a promoção da saúde do homem e a conscientização sobre prevenção. A iniciativa contribui para ampliar o alcance das ações da Atenção Primária em locais estratégicos, como o setor produtivo e logístico.