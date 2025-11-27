Guarulhos conquista ouro no xadrez e medalhas de bronze no vôlei e handebol







Esta quarta-feira (26) foi marcada por bons resultados das equipes guarulhenses. A delegação que disputa o 21º Jogos Adaptados da Terceira Idade de Santana de Parnaíba – Jatispa, conquistou mais duas medalhas e, pela Liga Paulistana de Handebol, as guarulhenses faturaram o bronze.

No Jatispa, o vôlei masculino 60+ garantiu uma medalha de bronze ao vencer Barueri por 21 a 16. Já nas competições individuais, Catharina Aoki foi campeã no xadrez. A disputa segue até sexta-feira (28).

No handebol, a equipe Aciseg/Guarulhos cadete feminina venceu Diadema por 19 a 12 e garantiu a terceira colocação no torneio paulista. O jogo aconteceu no Ginásio Fioravante Iervolino, no Jardim Santa Francisca.

O secretário de Esporte e Lazer, Ticiano Neves, destaca a força e o quanto são competitivos os atletas guarulhenses. “Estamos felizes com essas conquistas. Temos exemplos campeões tanto de categorias jovens quanto da terceira idade e isso motiva todos os públicos. Esses resultados incentivam outros munícipes a praticarem esporte”.