Centros educacionais oferecem festividades natalinas durante o mês de dezembro

Durante todo o mês de dezembro, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, promove inúmeras festividades natalinas nos CEUs da cidade, nos parques Chico Mendes, na região do Pimentas, e Júlio Fracalanza, na Vila Augusta, e no Cemear, no bairro Macedo. Os eventos oferecem atrações gratuitas e programação especial para crianças, jovens e adultos.
O grande destaque fica para a celebração dos 100 anos do Casarão da Nossa História, que, na próxima segunda-feira (1º), às 18h, receberá iluminação especial com a inauguração oficial das luzes de Natal. O parque Chico Mendes também receberá iluminação de Natal no dia 5, sexta-feira, com grande festa das 17h às 21h. Já a festa de Natal no parque Júlio Fracalanza com direito à iluminação e à programação especial acontecerá no dia 5, também das 17h às 21h.
Merece destaque ainda o “Show de Natal – Alegria para toda Família” no CEU Bonsucesso, a festa mais esperada do ano, que acontecerá no dia 20 de dezembro, sábado, das 13h às 18h.
Programação
Confira a programação natalina nos espaços educacionais de Guarulhos e aproveite o melhor do Natal:
Dia 1º de dezembro, segunda-feira
18h às 20h: Casarão da Nossa História “Luzes que Contam História – 100 anos”
Esquina das ruas Felício Marcondes e Sete de Setembro – Centro
Dia 5, sexta-feira
17h às 21h: Cemea Parque Chico Mendes
Av. José Miguel Ackel, 1100 – Vila Izabel
17h às 21h: Fracalanza
Rua Joaquim Miranda, 471 – Vila Augusta
19h às 21h: Cemear
Rua Abílio Ramos, 121 – Macedo
Dia 6, sábado
8h às 12h: CEU Vila São Rafael
Rua Deus do Sol – Vila Itapegica
12h às 16h: CEU Ponte Alta
Rua Pernambuco, 836 – Jardim Pte. Alta I
Dia 7, domingo
11h às 15h: CEU Bambi
Rua Benedito Thieso, s/nº – Parque Res. Bambi
Dia 10, quarta-feira
16h às 20h: CEU São Domingos
Estrada do Elenco, 848 – Jardim Santa Lidia
Dia 11, quinta-feira
17h às 19h: CEU Rosa de França
Rua Sergipe, s/nº – Jardim Rosa de Franca
Dia 13, sábado
12h às 16h: CEU Presidente Dutra
Rua Maria Paula Mota – Jardim Pres. Dutra
12h às 16h: CEU Paraíso-Alvorada
Rua Dom Silvério, s/nº – Vila Paraiso
12h às 17h: CEU Jardim Cumbica
Av. Atalaia do Norte, 544 – Jardim Cumbica
14h às 18h: CEU Continental
R. Alzimar Vargas Batista, 284 – Parque Continental II
16h às 21h: CEU Parque São Miguel
Rua Joaquim Moreira, s/nº – Parque São Miguel
Dia 14, domingo
13h às 17h: CEU Pimentas
Estrada do Caminho Velho, 351 – Pimentas
13h às 17h: CEU Ottawa-Uirapuru
Av. Morada Nova, 208 – Jardim Ottawa
Dia 15, segunda-feira
17h às 20h30: CEU Rosa de França – Baile de Natal
R. Sergipe, S/N – Jardim Rosa de Franca
Dia 20, sábado
13h às 18h: CEU Bonsucesso “Show de Natal – Alegria para Toda Família”
Av. Paschoal Thomeu – Bonsucesso