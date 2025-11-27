Centros educacionais oferecem festividades natalinas durante o mês de dezembro







Durante todo o mês de dezembro, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, promove inúmeras festividades natalinas nos CEUs da cidade, nos parques Chico Mendes, na região do Pimentas, e Júlio Fracalanza, na Vila Augusta, e no Cemear, no bairro Macedo. Os eventos oferecem atrações gratuitas e programação especial para crianças, jovens e adultos.

O grande destaque fica para a celebração dos 100 anos do Casarão da Nossa História, que, na próxima segunda-feira (1º), às 18h, receberá iluminação especial com a inauguração oficial das luzes de Natal. O parque Chico Mendes também receberá iluminação de Natal no dia 5, sexta-feira, com grande festa das 17h às 21h. Já a festa de Natal no parque Júlio Fracalanza com direito à iluminação e à programação especial acontecerá no dia 5, também das 17h às 21h.

Merece destaque ainda o “Show de Natal – Alegria para toda Família” no CEU Bonsucesso, a festa mais esperada do ano, que acontecerá no dia 20 de dezembro, sábado, das 13h às 18h.

Programação

Confira a programação natalina nos espaços educacionais de Guarulhos e aproveite o melhor do Natal:

Dia 1º de dezembro, segunda-feira

18h às 20h: Casarão da Nossa História “Luzes que Contam História – 100 anos”

Esquina das ruas Felício Marcondes e Sete de Setembro – Centro

Dia 5, sexta-feira

17h às 21h: Cemea Parque Chico Mendes

Av. José Miguel Ackel, 1100 – Vila Izabel

17h às 21h: Fracalanza

Rua Joaquim Miranda, 471 – Vila Augusta

19h às 21h: Cemear

Rua Abílio Ramos, 121 – Macedo

Dia 6, sábado

8h às 12h: CEU Vila São Rafael

Rua Deus do Sol – Vila Itapegica

12h às 16h: CEU Ponte Alta

Rua Pernambuco, 836 – Jardim Pte. Alta I

Dia 7, domingo

11h às 15h: CEU Bambi

Rua Benedito Thieso, s/nº – Parque Res. Bambi

Dia 10, quarta-feira

16h às 20h: CEU São Domingos

Estrada do Elenco, 848 – Jardim Santa Lidia

Dia 11, quinta-feira

17h às 19h: CEU Rosa de França

Rua Sergipe, s/nº – Jardim Rosa de Franca

Dia 13, sábado

12h às 16h: CEU Presidente Dutra

Rua Maria Paula Mota – Jardim Pres. Dutra

12h às 16h: CEU Paraíso-Alvorada

Rua Dom Silvério, s/nº – Vila Paraiso

12h às 17h: CEU Jardim Cumbica

Av. Atalaia do Norte, 544 – Jardim Cumbica

14h às 18h: CEU Continental

R. Alzimar Vargas Batista, 284 – Parque Continental II

16h às 21h: CEU Parque São Miguel

Rua Joaquim Moreira, s/nº – Parque São Miguel

Dia 14, domingo

13h às 17h: CEU Pimentas

Estrada do Caminho Velho, 351 – Pimentas

13h às 17h: CEU Ottawa-Uirapuru

Av. Morada Nova, 208 – Jardim Ottawa

Dia 15, segunda-feira

17h às 20h30: CEU Rosa de França – Baile de Natal

R. Sergipe, S/N – Jardim Rosa de Franca

Dia 20, sábado

13h às 18h: CEU Bonsucesso “Show de Natal – Alegria para Toda Família”

Av. Paschoal Thomeu – Bonsucesso