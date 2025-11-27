Prefeitura entregará títulos de propriedade a 589 famílias de seis bairros no sábado







Ao todo 589 famílias do Jardim Centenário, Vila Nova Cumbica, Jardim Miranda, Jardim Ponte Alta, Jardim Nova Canaã e Jardim Angélica irão receber da Prefeitura de Guarulhos os títulos de suas propriedades neste sábado (29), a partir das 9h30, no Teatro Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo).

A iniciativa faz parte do programa A Casa é Minha, coordenado pela Secretaria de Habitação, que promove a regularização fundiária possibilitando moradia digna e segurança jurídica às famílias sobre suas moradias, evitando conflitos e desvios de propriedade, além de permitir que os moradores tenham acesso a serviços públicos (energia e saneamento) e contribuir para o desenvolvimento econômico e social da localidade.

Famílias beneficiadas

De acordo com a pasta, 200 famílias do condomínio Centenário I serão beneficiadas pela ação, as quais aguardam a regularização há 15 anos, já que o empreendimento fora construído em 2010 para o reassentamento de moradores do bairro Cidade Jardim Cumbica II. Outras 184 famílias da Vila Nova Cumbica, oriundas do projeto de urbanização do local iniciado em 2005, também receberão seus títulos de propriedade.

Um total de 76 famílias do Jardim Nova Canaã, cujo processo de regularização fundiária foi iniciado em 2023, serão contempladas agora com o título de propriedade. A administração municipal já entregou este ano o documento a outras 92 famílias.

A regularização fundiária do Jardim Ponte Alta II foi aprovada em 2009, entretanto o registro do loteamento de 307 lotes ocorreu este ano. A Prefeitura já entregou títulos a 78 famílias e no sábado entregará para mais 78.

No Jardim Angélica 41 famílias aguardavam há mais de 30 anos a conclusão da regularização do loteamento, cujos primeiros moradores chegaram em 1996 no bairro. A conclusão dessa regularização aconteceu no último dia 4 de novembro.

Por fim, as dez famílias que residem no loteamento Jardim Miranda, cujo processo de regularização de suas propriedades tramitam há 45 anos, receberão finalmente os títulos de propriedade de suas casas. Reforçando que outras 50 foram contempladas com a documentação meses atrás.