GCM de Guarulhos prende cinco criminosos em ações contra o tráfico de drogas







A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos combate com firmeza o tráfico de drogas. Na última quarta-feira (26), duas ações resultaram na prisão de cinco traficantes e na apreensão de 1,8 kg de entorpecentes.

Pela manhã, agentes da Inspetoria Sul flagraram dois criminosos no Jardim Vila Galvão durante policiamento preventivo. Eles carregavam 894 porções de maconha e de cocaína, além de R$ 22,00 em dinheiro. A ocorrência foi apresentada no 2º Distrito Policial.

Em outra ação contra o tráfico, no período da tarde, agentes da Inspetoria Norte prenderam três suspeitos com 277 porções de cocaína e maconha, além de um aparelho celular e um caderno de anotações. Esta ocorrência foi apresentada no 7º Distrito Policial.