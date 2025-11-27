GCM de Guarulhos resgata nove aves silvestres e desmonta criadouro ilegal

Agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos resgataram na quarta-feira (26) nove aves silvestres das espécies trinca-ferro (4), coleirinha (2), pintassilgo (2) e pintagol (1).

A equipe deparou com as gaiolas expostas em uma residência no Parque Mikail. Na averiguação, a constatação de crime ambiental, conforme o artigo 29 da Lei 9.605/98, que define como ilegal a prática de matar, perseguir, caçar ou utilizar espécimes da fauna silvestre, nativa ou migratória, sem autorização.

A ocorrência, passível de detenção de seis meses a um ano e multa, foi apresentada na Delegacia de Investigações sobre Infrações Contra o Meio Ambiente (Dicma), sendo os pássaros encaminhados ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres de São Paulo (Cetras-SP), para cuidados veterinários e posterior soltura na natureza.