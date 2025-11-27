Alunos da UNG são finalistas no 19º Festival Osga de Vídeos Universitários

As obras audiovisuais de dois alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Guarulhos (UNG) foram selecionados para a última etapa do 19º Festival Osga de Vídeos Universitários. A grande final acontece na sexta-feira (28), a partir das 18h, em transmissão ao vivo. Cada Instituição de Ensino Superior (IES) mantida pela Ser Educacional possui projetos classificados. Foram 200 equipes inscritas, cerca de mil estudantes.

O estudante do sexto semestre do curso de Jornalismo, Maycon de Assis Santos, é um dos finalistas e concorre com a obra “Almas que se encontram, mas não ficam”, na categoria curta de ficção. Já o discente do sexto semestre da graduação de Publicidade e Propaganda, Kaique Aires Galdino Ortiz, participa com a produção “Prisão da Vida”, na categoria videoclipe.

O Festival Osga faz parte do sistema de aprendizagem Ubíqua, da Ser Educacional, e tem o objetivo de incentivar os discentes das mais de 60 instituições da Companhia a desenvolverem suas habilidades dentro do universo audiovisual, além de exibirem seus projetos finais. Ao todo, são quatro categorias: minidocumentário, curta de ficção, videoclipe e vídeo experimental por IA.

Para o diretor de Área, Marcelo Rosa, é um orgulho ver, pela terceira vez consecutiva, os estudantes da UNG na final do Osga. “Ver nossos alunos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda conquistando espaço em um Festival que valoriza a criatividade e experimentação é motivo de muita alegria. Essa conquista demonstra a qualidade do ensino e o talento de Maycon e Kaique em transformar narrativas em produções de impacto”, ressaltou.

O reitor Yuri Neiman ainda ressalta que ter estudantes da UNG entre os finalistas do Festival Osga reforça o compromisso da Universidade em formar profissionais criativos, críticos e engajados. “Este é um momento de celebrar a conquista e talento de nossos alunos, que transformaram o conhecimento adquirido em um produto cultural de destaque. E a Universidade Guarulhos continuará incentivando nossos discentes, por meio da tecnologia, inovação e empreendedorismo, a desenvolverem projetos impactantes para sua formação profissional”, completou Neiman.