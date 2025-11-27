Workshop reúne profissionais que atuam com livro e leitura na Biblioteca Monteiro Lobato

Bibliotecários e coordenadores do Departamento de Gestão de Espaços Educacionais da Secretaria de Educação participaram nesta quinta-feira (27) do workshop “Biblioteca MD: estratégias para promover o direito à literatura”, encontro que aconteceu no Auditório Pedro Dias Gonçalves, no complexo da Biblioteca Monteiro Lobato, no Centro.

Oferecido pela ONG Mais Diferenças, o encontro foi destinado a profissionais de bibliotecas, além de educadores, gestores, estudantes e a demais profissionais que atuam com livro e leitura. Durante o workshop, os participantes também tiveram contato com a plataforma Biblioteca Virtual MD, disponível em @bibliotecavirtualmd, com acervo de livros em múltiplos formatos acessíveis produzidos pela Mais Diferenças.

O workshop também abordou conceitos de inclusão e anticapacitismo, o marco legal para o livro e leitura no Brasil, o uso dos livros em múltiplos formatos acessíveis por leitores com e sem deficiência e navegação e orientação de usuários na Biblioteca Virtual MD.

A Mais Diferenças atua há 10 anos com pesquisa a criação de obras literárias acessíveis e inclusivas. Eles contam com recursos que podem ser Linguagem Simples/Leitura Fácil, tradução e interpretação em Libras, audiodescrição das imagens, paisagem sonora, legenda em português e narração, respeitando as preferências e necessidades de cada leitor.

Essa ação faz parte do projeto “Modernização da Biblioteca Virtual MD: Literatura para todos”, uma iniciativa da Mais Diferenças, viabilizada pelo ProAC-SP, Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), com realização da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e do Governo Federal.