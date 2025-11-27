Bosque Maia recebe oficina de Danças Circulares com foco no Novembro Azul

A Tenda Verde do Bosque Maia recebe neste domingo (30), às 10h, mais uma edição da oficina de Danças Circulares, atividade gratuita do programa Movimenta Saúde, que promove cuidado coletivo, bem-estar e a celebração da diversidade. A ação integra as mobilizações do Novembro Azul e do Novembro Negro, campanhas destacadas pelo programa ao longo deste mês.

Em referência ao Novembro Azul, os participantes são convidados a vestir uma peça ou acessório azul, reforçando a sensibilização sobre a importância da prevenção e do cuidado integral da saúde do homem. As coreografias e as músicas escolhidas trazem referências masculinas e estimulam a presença dos homens em espaços de acolhimento, de escuta e de convivência.

A roda também fará alusão ao Novembro Negro, promovendo a educação antirracista e valorizando a ancestralidade e a cultura afro-brasileira como elementos essenciais da identidade coletiva. O encontro convida o público a refletir sobre igualdade racial, pertencimento e respeito às diversidades.

A atividade é aberta a todas as pessoas, independentemente de experiência prévia. As coreografias são simples, acessíveis e evoluem conforme o grupo, proporcionando uma vivência de conexão, autoconhecimento e sensibilização para temas fundamentais da humanidade. Para melhor aproveitamento, recomenda-se o uso de roupas e calçadas leves e confortáveis e levar uma garrafa de água para manter a hidratação.

A oficina também contará com o sorteio de uma mandala azul criada pela artista guarulhense Renate Sewing, simbolizando os vínculos sociais e os temas evidenciados nas campanhas deste mês.

Serviço

O Bosque Maia está localizado na avenida Paulo Faccini, s/n°, Centro.