Prefeitura promove operação de limpeza no córrego dos Cubas

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), iniciou nesta quinta-feira (27) a roçagem do mato alto e a remoção de descarte irregular nas margens do córrego dos Cubas, que passa ao lado da avenida Bartholomeu de Carlos, na região do Jardim Flor da Montanha. A execução do serviço conta com a supervisão da Regional Centro.

Com o apoio de uma retroescavadeira, foi retirado das margens do córrego um grande volume de resíduos. A equipe encontrou restos de materiais de construção, sofá, móveis, restos de madeira, entre outros. O material removido foi transportado para ser armazenado em local apropriado.

Enquanto uma equipe promovia a remoção de resíduos, outra desenvolvia a roçagem mecânica do mato alto. De acordo com a Regional Centro da SAR, a implementação dos serviços de zeladoria será realizada em toda a extensão do córrego. A previsão é que a operação seja finalizada na primeira quinzena de dezembro.

O serviço de roçagem, bem como o de desassoreamento dos córregos da cidade, integra a Operação Tempestade, que tem como objetivo principal a prevenção de alagamentos, sobretudo no período chuvoso. A população pode também colaborar com a administração municipal denunciando o descarte irregular por meio do telefone 2475-4999.

Por intermédio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso da Prefeitura com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.