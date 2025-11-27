Prefeitura de Guarulhos promove Semana de Direitos Humanos com atividades em diversos locais

A Prefeitura de Guarulhos promove, entre esta e a próxima quarta-feira, dias 3 a 10, a Semana de Direitos Humanos 2025, que este ano tem como tema “Mulheres e Direitos Humanos: Equidade, Justiça e Transformação Social”. Estão programadas cerca de 40 atividades descentralizadas, como palestras, oficinas, rodas de conversa, exposições, entre outras, distribuídas em diferentes locais, como escolas, Casas da Mulher Guarulhense, unidades da assistência social, centros de acolhimento, instituições de ensino superior, espaços culturais, conselhos municipais, organizações sociais e coletivos parceiros.

A cerimônia de abertura será realizada na segunda-feira (3), das 9h ao meio-dia, no auditório da Secretaria de Finanças (rua do Rosário, 300, Jardim dos Camargos) e contará com a apresentação cultural do Conservatório Municipal de Guarulhos seguida da palestra “Acesso à Justiça e Barreiras Enfrentadas por Mulheres Vulnerabilizadas”, ministrada pelas promotoras de justiça Aline Filgueira de Paula e Ana Lúcia Sayuri Watanabe.

As atividades previstas abordarão temas como educação não sexista; enfrentamento às violências contra mulheres e meninas; segurança alimentar, raça e gênero; direitos das mulheres no mundo do trabalho; ancestralidade e protagonismo de mulheres indígenas; autocuidado, saúde mental e inclusão; direitos humanos, cidadania e acesso à justiça, e arte, cultura e memória femininas. A programação completa pode ser conferida no link 5ª Semana de Direitos Humanos, no Portal da Secretaria de Direitos Humanos.

A Semana de Direitos Humanos, instituída pela Lei Municipal nº 8.012/2022, ocorre anualmente em alusão ao Dia Internacional dos Direitos Humanos (10 de dezembro) com o objetivo de fortalecer a política municipal nessa área, promover debates, fomentar práticas educativas e ampliar a conscientização coletiva, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e comprometida com a dignidade humana.