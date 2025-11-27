Prefeitura combate descarte irregular na avenida Orlanda Bergamo

Um conhecido ponto viciado de descarte irregular da cidade voltou a ser limpo pela Prefeitura de Guarulhos. Trata-se da avenida Orlanda Bergamo, na região da Cidade Industrial Satélite, que na última terça-feira (26) recebeu uma equipe da Secretaria de Administrações Regionais (SAR) para a remoção de resíduos.

O desenvolvimento do trabalho foi coordenado pela Regional Cidade Satélite da SAR, que utilizou uma retroescavadeira para retirar roupas, madeiras, móveis, garrafas de refrigerante, entre outros materiais. Todo o material recolhido foi transportado para ser armazenado em local apropriado.

De acordo com a SAR, a incidência de descarte irregular tem diminuído na avenida, sobretudo após a colocação de placas sinalizando a proibição. A pasta ainda informou que outras alternativas, como a instalação de câmeras de monitoramento, podem ser implementadas no combate à prática.

A população também pode colaborar com a administração municipal denunciando o descarte irregular por meio do telefone 2475-4999.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso da Prefeitura com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.