Saúde Toda Hora abre quatro UBSs neste sábado e reforça vacinação contra o sarampo

Neste sábado (29) quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas pelo programa Saúde Toda Hora. As UBSs Vila Fátima, Inocoop, Jardim Nova Cumbica e Jardim Paulista estarão em funcionamento das 8h às 16h, oferecendo uma série de serviços de atenção primária, incluindo a vacinação contra o sarampo, medida fundamental para manter o Brasil livre da doença e proteger a população.

Embora o Brasil mantenha o status de país livre da circulação endêmica do sarampo, até 13 de novembro o Ministério da Saúde confirmou 37 casos importados ou relacionados à importação, distribuídos entre Tocantins (25), Mato Grosso (6), Rio de Janeiro (2), e um caso no Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul e Maranhão. Os registros reforçam a necessidade de manter a imunização em dia para evitar a reintrodução do vírus no país.

Para manter a proteção coletiva, a vacina tríplice viral segue disponível gratuitamente nas UBSs, indicada conforme o calendário nacional, sendo duas doses aos 12 e 15 meses; duas doses para não vacinados de 5 a 29 anos; uma dose para adultos de 30 a 59 anos; e duas doses para profissionais de saúde, exceto gestantes e pessoas com imunossupressão grave.

Além da vacinação, as UBSs oferecerão consultas médicas e de enfermagem, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão arterial e glicemia (mediante pedido médico), curativos, retirada de medicamentos prescritos, descarte adequado de remédios vencidos ou em desuso e a coleta do exame Papanicolau. Na UBS Jardim Paulista também haverá atendimento odontológico.

As unidades também promoverão ações educativas das campanhas Novembro Azul e Novembro Negro, reforçando a importância do cuidado integral à saúde do homem e da promoção da equidade racial.

Para facilitar o fluxo de atendimento, os serviços que exigem horário marcado, como consultas médicas, atendimento odontológico e a coleta do Papanicolau, devem ser marcados antecipadamente diretamente na unidade ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Serviço

UBS Vila Fátima: rua Esmeralda, 25, Vila Fátima

UBS Jardim Paulista: rua Itaguaí, 97, Jardim Moreira

UBS Inocoop: rua Elias Dabarian, 310, Parque Residencial Cumbica

UBS Jardim Nova Cumbica: rua Baixio, 192, Jardim Nova Cumbica