Defesa Civil de Guarulhos atua desde a madrugada em desabamento de prédio particular com problemas na Justiça

A Prefeitura de Guarulhos entrou em ação durante a madrugada para proteger a população após o desabamento de um edifício particular no bairro Torres Tibagy, ocorrido nas primeiras horas desta segunda-feira (2). A resposta imediata e coordenada garantiu a segurança dos moradores da região.

Desde os primeiros minutos após o colapso da estrutura, a Defesa Civil de Guarulhos mobilizou equipes e isolou completamente a área, atuando em conjunto com o Corpo de Bombeiros. A prioridade foi clara: preservar vidas, eliminar riscos e impedir novos danos.

Uma força-tarefa integrada, com participação das secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil, iniciou vistorias técnicas rigorosas nos imóveis vizinhos para assegurar que não houvesse risco estrutural às residências próximas, reforçando o compromisso da administração municipal com a segurança da população.

O prédio que desabou estava interditado há mais de uma década e possuía demanda judicial para demolição. A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Defesa Civil, insistiu reiteradas vezes na necessidade de demolição da estrutura, diante do risco iminente à segurança. No entanto, o proprietário obteve decisão judicial que lhe concedeu a oportunidade de recuperar o imóvel, medida que, na prática, não foi executada.

Mesmo após vistorias técnicas apontarem a gravidade da situação, o processo foi judicializado, o que impôs limites à atuação administrativa direta do município, cabendo à Prefeitura respeitar e cumprir os trâmites legais estabelecidos pela Justiça.

A vistoria mais recente, realizada em outubro de 2025, já apontava um quadro crítico: corrosão de estruturas metálicas, infiltrações severas, trincas e rachaduras em vigas e pilares, risco de queda de elementos da cobertura, além de ampla depredação das instalações internas.

Durante todo esse período, o imóvel permaneceu devidamente interditado, sinalizado e isolado, aguardando desfecho judicial, além de ser monitorado semanalmente pela Defesa Civil, como medida preventiva para proteção da população do entorno.

Graças ao acompanhamento técnico permanente e à atuação rápida da Prefeitura de Guarulhos, o episódio não se transformou em tragédia. A força-tarefa segue atuando no local, garantindo segurança, controle da área e tranquilidade aos moradores.