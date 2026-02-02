Martello realiza coletiva de imprensa para tratar do ano legislativo de 2026

O presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Fausto Martello, convocou uma coletiva de imprensa para apresentar as diretrizes do ano legislativo de 2026. Foram abordados temas ligados aos trabalhos do Legislativo, ações institucionais e pautas de interesse da população guarulhense.

Durante a coletiva, o presidente reforçou que o foco da Câmara é atuar em favor da população. Ao comentar sobre o Executivo, avaliou que o prefeito Lucas Sanches teve um primeiro ano de gestão “razoável para bom”, em comparação com o governo do ex-prefeito Guti, classificado por ele como “razoável para ruim”. Martello disse ainda esperar que a atual administração evolua para um desempenho “bom para ótimo” nos próximos anos, mas afirmou que não há nenhuma obra planejada pela Câmara para 2026.

Ao falar sobre o ano eleitoral, Martello comentou o comportamento dos parlamentares e relembrou episódios de confusão e suspensões de sessões ocorridos em 2025, como o caso do vereador Kleber Ribeiro (PL) e a vereadora Fernanda Curti (PSOL), quando um assessor de Ribeiro estava armado. O presidente afirmou que não fará fiscalização de armas dentro da Casa, mas garantiu que adotará medidas caso os vereadores ultrapassem os limites aceitáveis dos debates, visando a resolução das pautas como foco principal.