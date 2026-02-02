Guarulhos realiza campanha de vacinação contra sarampo e febre amarela com Dia D no sábado

Nesta segunda-feira (2), a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria da Saúde, inicia a Campanha de Estratégia de Vacinação contra o Sarampo e a Febre Amarela, que segue até sábado (7), quando será realizado o Dia D de mobilização. Nesta data todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade estarão abertas das 8h às 16h, com exceção da UBS Morros, que permanece em reforma.

A vacina contra o sarampo, aplicada por meio da tríplice viral, é indicada para crianças de 12 meses a menores de 5 anos, que devem receber duas doses, sendo a primeira aos 12 meses e a segunda aos 15 meses. Pessoas de 5 a 29 anos que não tenham sido vacinadas ou não possuam comprovante devem completar o esquema com duas doses, enquanto adultos de 30 a 59 anos, na mesma situação, devem receber dose única. Já os profissionais de saúde, conforme orientação do Ministério da Saúde, devem estar imunizados com duas doses da tríplice viral, independentemente da idade, respeitando o intervalo mínimo de 30 dias entre as aplicações, como forma de proteção individual e coletiva nos ambientes de cuidado.

Já a vacina contra a febre amarela é destinada a crianças a partir de 9 meses, com a primeira dose aos 9 meses e a segunda aos 4 anos, e a pessoas a partir de 5 anos que não tenham sido vacinadas ou não possuam comprovante, para as quais está indicada a dose única.

A Secretaria da Saúde reforça que, diante do cenário de alerta para o sarampo no Brasil e no estado de São Paulo, bem como da circulação do vírus da febre amarela em áreas com mata, a vacinação é uma medida essencial de saúde pública, indispensável para prevenir a reintrodução de doenças, reduzir riscos à população e garantir a proteção coletiva, contribuindo para a segurança sanitária do município.

A orientação é que a população procure a sala de vacina da UBS mais próxima de sua residência, levando caderneta de vacinação e documento pessoal, para avaliação da necessidade de imunização. Não é necessário agendamento para receber as vacinas.

Vacimóvel

Além da campanha de vacinação realizada nas UBSs ao longo da semana, a população também pode se imunizar no Vacimóvel no estacionamento do Shopping Bonsucesso. No local, estão disponíveis as vacinas contra febre amarela e sarampo, além de gripe, HPV, meningite ACWY, hepatite B e DT (difteria e tétano). O serviço funciona até 12 de fevereiro, com atendimento às sextas, sábados e domingos, das 12h às 20h, e de segunda a quinta-feira, das 12h às 18h, ampliando o acesso da população à atualização da caderneta de vacinação.