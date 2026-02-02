Maior tuneladora da América Latina segue da China ao Brasil para escavar Linha 2-Verde até Guarulhos

O maior tatuzão da América Latina, fabricado pela empresa chinesa CREG, deixou a China no dia 29 de janeiro e já está a caminho do Brasil. A tuneladora foi embarcada no navio Chipol Taihu e será utilizada nas obras de expansão da Linha 2-Verde do Metrô, que avançará até o município de Guarulhos.

A previsão é de que o equipamento desembarque no Porto de Santos no mês de março. Após a chegada, o tatuzão passará pelos procedimentos de desembarque, transporte e montagem antes do início efetivo das escavações dos túneis.

A máquina terá papel central na ampliação da Linha 2-Verde, considerada uma das obras mais estratégicas do sistema metroviário paulista. A expansão promete melhorar a mobilidade urbana e reduzir o tempo de deslocamento entre Guarulhos e a capital.