Após oito anos fechada, Portuguesinha reabre com aulas de dança

Após permanecer fechado por quase uma década, o espaço cultural conhecido como Portuguesinha, localizado no Jardim Bom Clima, foi reinaugurado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, marcando a retomada de um importante equipamento cultural para a cidade.

O espaço integra o anexo da Biblioteca Pública Municipal Gracinda dos Anjos de Sá Domingues e passou por reforma e reestruturação para voltar a atender a população.

A reinauguração foi marcada por aulas de forró e samba rock, abertas ao público, sinalizando o novo momento do espaço e sua vocação para receber programação cultural regular, próxima da comunidade e alinhada à proposta de ampliar o acesso à cultura nos bairros.

A reabertura da unidade representa mais do que a recuperação de um prédio que permaneceu fechado por quase uma década. A retomada das atividades da Portuguesinha reforça o compromisso da gestão municipal em devolver à população espaços públicos ativos, acessíveis e bem cuidados.

Ao voltar a integrar a rede de equipamentos culturais do município, o espaço passa a cumprir novamente sua função social como ponto de encontro, convivência e circulação cultural, fortalecendo a descentralização das ações culturais e ampliando o acesso da população às iniciativas desenvolvidas pela Secretaria de Cultura e Turismo.

Vagas preenchidas e lista de espera

As turmas de forró e samba rock abertas na reinauguração da unidade tiveram todas as vagas preenchidas, evidenciando o interesse da população pelas atividades culturais oferecidas no espaço. Para atender à demanda, a Secretaria de Cultura e Turismo disponibiliza inscrição para lista de espera, possibilitando a abertura de novas turmas conforme a organização da programação.

As inscrições para a lista de espera devem ser realizadas por meio do formulário online: https://formularios.guarulhos.sp.gov.br/inscricoesculturais

Cultura como política pública e compromisso de gestão

A reinauguração da Portuguesinha está alinhada ao compromisso assumido pela Prefeitura de Guarulhos de fortalecer a cultura como política pública e assegurar que os espaços públicos sejam colocados a serviço da população.

Para o secretário de Cultura e Turismo, João Márcio Vaz, o compromisso é garantir que os espaços culturais estejam vivos, ocupados e acessíveis. Reabrir a Portuguesinha depois de tantos anos é devolver à população um lugar de convivência, aprendizado e cultura. Segundo ele, a Pasta seguirá trabalhando para que esses equipamentos cumpram esse papel em todos os bairros da cidade.

Reativar espaços culturais é uma ação concreta de gestão, que amplia o acesso à cultura, promove convivência e valoriza os territórios, fortalecendo a presença da cultura no cotidiano da cidade.

Serviço

Portuguesinha – Jardim Bom Clima

Anexo da Biblioteca Pública Municipal Gracinda dos Anjos de Sá Domingues

Endereço: rua Luís Silvestri, 55 – Jardim Bom Clima

Atividades: programação cultural gratuita

Inscrições (lista de espera): https://formularios.guarulhos.sp.gov.br/inscricoesculturais