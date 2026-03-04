Fatec Guarulhos abre Feira de Oportunidades ao público e fortalece empregabilidade na região

A Fatec Guarulhos realizará a II Feira de Oportunidades (Empregos & Estágios), ampliando o acesso às oportunidades profissionais e reforçando seu papel estratégico no desenvolvimento regional.

Nesta edição, o evento traz uma novidade significativa: será aberto também ao público externo, ampliando o alcance social da iniciativa e promovendo maior integração entre Comunidade, Empresas e a Instituição de Ensino.

A Feira contará com a presença de representantes de empresas de diversos segmentos, além de agências parceiras de empregos e estágios, que estarão disponíveis para recebimento de currículos, orientação profissional e divulgação de vagas.

A ação integra as diretrizes do Centro Paula Souza, autarquia do Governo do Estado de São Paulo responsável pelas Fatecs, que tem como um de seus pilares o fortalecimento da empregabilidade e da formação tecnológica alinhada às demandas do setor produtivo.

Empregabilidade como diferencial

Levantamentos institucionais apontam que grande parte dos alunos das Fatecs conquista inserção no mercado de trabalho ainda durante a Graduação, especialmente por meio de Estágios e Programas de Trainee, evidenciando o alinhamento entre formação acadêmica e necessidades empresariais.

A Fatec Guarulhos vem consolidando esse cenário por meio de ações permanentes de relacionamento com Empresas, Programas de Estágio e Eventos de conexão com o mercado.

Para o Coordenador Geral da Unidade, José Martino, a iniciativa reforça o compromisso institucional:

“A Feira de Oportunidades representa mais do que um evento pontual. É uma estratégia permanente de aproximação entre a formação tecnológica e o setor produtivo. Ao ampliarmos o acesso ao público externo, fortalecemos nossa responsabilidade social e contribuímos de forma concreta para o desenvolvimento regional e a geração de oportunidades.”

A expectativa é ampliar o número de currículos recebidos, estimular o networking e proporcionar oportunidades reais de inserção profissional. Informações sobre data, horário e programação completa serão divulgadas nos canais oficiais da Instituição – www.fatecguarulhos.cps.sp.gov.br

Sobre a Fatec Guarulhos

A Fatec Guarulhos é uma instituição pública de ensino superior tecnológico gratuito vinculada ao Centro Paula Souza, reconhecida pela excelência acadêmica e pela formação de profissionais preparados para os desafios do mundo do trabalho.