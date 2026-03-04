UNG está entre as cinco IES de destaque no Prêmio Melhores do Ano da Fupe

A Universidade Guarulhos (UNG) é uma das cinco Instituições de Ensino Superior (IES) de destaque no Prêmio Melhores do Ano, promovida pela Federação Universitária Paulista de Esporte (Fupe). O reconhecimento destacou o desempenho esportivo ao longo de 2025.

Além disso, três alunos-atletas da UNG foram premiados. Gustavo Luiz Jordão é estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e ganhou o troféu “Atleta destaque no Hand Beach”. Já Gregório Moura, do curso de Educação Física, conquistou o troféu “Destaque no Handebol de Quadra”, reforçando a presença competitiva da IES nas modalidades indoor. E Emerson Alexandre, da mesma graduação, ganhou a categoria “Atleta da galera”, em votação aberta ao público.

De acordo com a coordenadora de Esportes da UNG, Lucila Silva, o reconhecimento em diferentes categorias evidencia todo o investimento da Universidade voltado ao esporte. “Estar entre as cinco instituições de maior destaque nos campeonatos universitários é motivo de muito orgulho. Estas conquistas demonstram que unir educação e esporte só traz bons resultados”, ressaltou.