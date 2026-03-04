Daniel Vorcaro é transferido para o CDP II de Guarulhos após audiência

Daniel Vorcaro, proprietário do banco Master, foi transferido para o Centro de Detenção Provisória II (CDP II) de Guarulhos depois de passar por audiência de custódia na Justiça Federal. Ele foi preso nesta quarta (4) durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal.

Também detido na ação, o pastor Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, participou da audiência no mesmo dia. Com a decisão judicial, o empresário foi encaminhado ao sistema prisional em Guarulhos.

A investigação apura supostas irregularidades na administração do banco Master, que teriam provocado um prejuízo estimado em quase R$ 40 bilhões no mercado financeiro, por meio da emissão de títulos sem lastro, conhecidos como “ativos podres”.

De acordo com a Polícia Federal, Vorcaro é investigado por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de sistemas. A defesa informou que ele nega todas as acusações.