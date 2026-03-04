GCM de Guarulhos prende motorista por embriaguez ao volante no Presidente Dutra

A GCM de Guarulhos prendeu um motorista por embriaguez ao volante na terça-feira (3), no Jardim Presidente Dutra.
A equipe flagrou o veículo realizando manobras perigosas na rua Marinópolis. O condutor apresentava sinais de alteração e foi levado ao Distrito Policial. Ele está sujeito à multa de R$ 2.934,70 e suspensão da CNH por 12 meses.
Furto em comércio
A GCM de Guarulhos prendeu um homem na noite de terça-feira (3) por furto em um atacadista na avenida Otávio Braga de Mesquita, no Jardim São Geraldo.
Funcionários flagraram o suspeito tentando levar peças de carne e uma caixa térmica. Ele foi encaminhado ao Distrito Policial, onde o caso foi registrado. A ação reforça o combate da GCM aos crimes contra o comércio.
- PUBLICIDADE -