Prefeitura promove curso gratuito de atendimento à pessoa com deficiência para motoristas de táxi e aplicativo

A Prefeitura de Guarulhos recebe inscrições de motoristas de aplicativo e de taxistas para duas turmas do curso gratuito de atendimento à pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, cujas aulas acontecerão das 8h ao meio-dia, nas próximas segunda (9) e sexta-feira (13), para cada categoria, respectivamente.

Interessados devem se inscrever pelo telefone (11) 2414-3685, informando os dados pessoais e o telefone para contato. O limite de vagas é de 40 para cada data.

O curso abordará temas como os tipos de deficiência, formas de abordagem e direitos garantidos. Haverá ainda um exercício prático de empatia com todos os participantes.

A ação da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, está em conformidade com a Lei Municipal 6.768 de 2010.