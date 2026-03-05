Prefeitura de Guarulhos inaugura Policlínica Morros com capacidade para 4 mil atendimentos mensais

A Prefeitura de Guarulhos inaugurou na manhã desta quinta (5), as obras de reforma e ampliação da unidade de saúde do bairro Morros, que passa a operar oficialmente sob a denominação de Policlínica Morros. A mudança reflete uma transformação estrutural e assistencial completa, planejada para absorver uma demanda significativamente maior na atenção primária. Com a nova configuração, a capacidade operacional saltará de 1.200 para mais de 4.000 atendimentos mensais, com destaque para os serviços odontológicos e as consultas médicas, que terão sua oferta dobrada.

A nova estrutura contará com oito consultórios, sendo dois dedicados exclusivamente à assistência ginecológica e à saúde da mulher, além de uma sala específica para coleta de exames laboratoriais. O setor odontológico foi duplicado e agora dispõe de dois consultórios completos. Para otimizar o fluxo, a recepção e o administrativo foram integrados, enquanto a farmácia passa a contar com dois guichês de dispensação e área de espera exclusiva, garantindo agilidade no acesso a medicamentos.

A Policlínica Morros também recebeu melhorias estratégicas na logística de urgência, com a implantação de uma sala de emergência com acesso exclusivo para ambulâncias. Focada no cuidado integral, a unidade dispõe de sala adequada para atividades coletivas e grupos terapêuticos de prevenção. O equipamento agora conta com ambientes climatizados, salas de vacinação e medicação ampliadas, além de sanitários adaptados para pessoas com deficiência, considerando-se como uma estrutura moderna e acessível.