Projeto da Prefeitura de formação para professores de educação especial ganha projeção internacional

A Prefeitura de Guarulhos alcançou reconhecimento internacional com a publicação de uma experiência formativa inovadora “Desenvolvendo Soluções Inclusivas: Utilização de Impressoras 3D na Tecnologia Assistiva”, voltada a professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE), da rede municipal de ensino, no banco de experiências da Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE). Trata-se de uma ação desenvolvida pelo Laboratório de Inovação e Criatividade em Políticas Públicas (Esap Lab), da Secretaria de Gestão, em parceria com o Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (DOEP) da Secretaria de Educação.

A proposta guarulhense de formação continuada permite que os professores tenham acesso a recursos para atender estudantes com necessidades especiais. A ideia é que os profissionais desenvolvam habilidades em desenho e fabricação digital, aliando inovação, inclusão e tecnologia, as quais fortalecem práticas pedagógicas mais acessíveis e alinhadas às demandas contemporâneas da educação pública inclusiva.

A formação do Esap Lab, em conjunto com o DOEP, permite que os professores tenham acesso a recursos para atender estudantes com necessidades especiais. Tal iniciativa confirma as pesquisas que propõem o uso de impressoras 3D na produção de tecnologia assistiva para reduzir custos e prazos, além de oferecer soluções de alta usabilidade centradas no usuário. Os resultados também evidenciam avanços significativos na motivação dos professores e na apropriação das técnicas, refletidos na implementação efetiva de seus projetos.

A publicação com o projeto de Guarulhos pode ser consultada no link https://bidce.org/pt/experiencia/736 .

Parceria com a USP

Um total de 29 professores do AEE já concluíram essa formação, que estima iniciar a terceira turma nos próximos meses. Essa nova edição contará com a parceria da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), por meio do Centro de Engenharia de Reabilitação e Tecnologia Assistiva (Certa), a qual ampliará o diálogo entre a gestão pública e a universidade na construção de soluções educacionais inovadoras.

Cidades Educadoras

Criada em 1994, a Associação Internacional de Cidades Educadoras é comprometida em transformar cada cidade em um espaço de aprendizagem e desenvolvimento contínuo. Sua consolidação se deu com o movimento de Cidades Educadoras, surgido quatro anos antes em Barcelona (Espanha), com a visão de um grupo de governos locais que acreditaram na educação como motor central para melhorar a qualidade de vida de seus habitantes.