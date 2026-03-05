Capacitação de gestores fortalece organização das equipes na rede municipal de saúde de Guarulhos

Nesta terça-feira (3), a Secretaria da Saúde iniciou a Capacitação em Gestão de Equipes e Saúde no Trabalho no SUS, voltada aos gerentes das Unidades Básicas de Saúde (UBS), centros de Especialidades e unidades de Urgência e Emergência do município. Ao todo, 96 gestores da rede municipal participam da atividade.

O objetivo é fortalecer a atuação dos gestores na condução das equipes, promovendo boas práticas e o aprimoramento da gestão de pessoas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A formação segue até o dia 20, com turmas distribuídas entre o anfiteatro da sede da Secretaria da Saúde, o auditório 7 do Centro Municipal de Educação Adamastor e a Escola SUS Guarulhos.

Na programação estão temas centrais para o cotidiano da administração pública em saúde e para o desenvolvimento técnico e comportamental das lideranças da rede municipal. Entre os conteúdos trabalhados estão introdução ao SUS, ética e moral na gestão pública, assédio moral e assédio sexual na administração pública, procedimentos administrativos disciplinares, comunicação não violenta, gestão de equipes e mediação de conflitos, saúde no trabalho e prevenção de riscos, além de inteligência emocional aplicada à liderança.

Especialistas da própria Secretaria da Saúde conduzem a capacitação, que também conta com a participação de representantes da Ouvidoria, da Controladoria Geral do Município, da Corregedoria e do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), além de convidados com experiência em gestão e desenvolvimento de equipes.

A iniciativa integra as ações de qualificação permanente dos gestores da rede municipal e parte do entendimento de que a qualidade do atendimento à população está diretamente relacionada à organização das equipes e ao preparo das lideranças nas unidades de saúde.