Últimas vagas para o curso gratuito para qualificar a gestão de Pontos de Cultura e iniciativas culturais

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está com inscrições abertas até este domingo (8 de março) para o curso Gestão Cultural para Pontos de Cultura, formação gratuita realizada em parceria com a CultSP Pro. Voltado a agentes culturais, produtores, coletivos, representantes de organizações e interessados em fortalecer iniciativas culturais em seus territórios, o curso oferece uma oportunidade de qualificação voltada à gestão e ao desenvolvimento de ações culturais.

Com vagas limitadas e inscrições nos últimos dias, a formação busca apoiar quem atua ou deseja atuar na organização e fortalecimento de projetos culturais, especialmente aqueles ligados aos Pontos de Cultura e iniciativas culturais comunitárias.

As aulas serão realizadas entre 1º e 30 de abril, sempre às quartas e quintas-feiras, das 19h às 21h30, no Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos. Para participar, os interessados devem realizar a inscrição online por meio do link disponibilizado pela organização do curso.

Formação voltada ao fortalecimento das iniciativas culturais

O curso apresenta conceitos fundamentais da gestão cultural, trazendo reflexões sobre pertencimento, mediação cultural e o papel das iniciativas culturais no fortalecimento da vida cultural dos territórios. A proposta é contribuir para que agentes culturais ampliem suas ferramentas de planejamento, organização e desenvolvimento de ações culturais.

Ao longo da formação, os participantes terão contato com conteúdos voltados ao planejamento e desenvolvimento de ações culturais e de seus produtos, além de discutir estratégias para organizar atividades culturais de forma estruturada e ampliar o alcance dessas iniciativas junto às comunidades.

Outro eixo importante do curso será a discussão sobre mobilização e engajamento de públicos, abordando caminhos para fortalecer parcerias e ampliar o envolvimento da comunidade nas ações culturais desenvolvidas por coletivos, grupos e organizações culturais.

Orientações sobre projetos culturais e editais

Durante a formação também serão apresentados caminhos relacionados à estruturação de projetos culturais e às possibilidades de participação em editais, tema recorrente entre agentes culturais que buscam ampliar e consolidar suas iniciativas.

A proposta é contribuir para que os participantes compreendam melhor como organizar suas ações culturais, estruturar projetos e se preparar para oportunidades de desenvolvimento cultural que surgem por meio de programas e políticas públicas voltadas à cultura.

Formação com experiência em políticas públicas e cultura

A formação será conduzida por Márcia Izzo, profissional com mais de 20 anos de atuação em políticas públicas, educação socioeducativa e cultura. Em sua trajetória, reúne ampla experiência em processos formativos, articulação cultural e fortalecimento de iniciativas culturais comunitárias.

Márcia Izzo possui formação em Gestão de Organizações do Terceiro Setor e pós-graduação em Direitos Humanos e Movimentos Sociais. Ao longo de sua carreira, atuou em instituições como a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Instituto Vladimir Herzog e o Ministério da Cultura, onde participou da coordenação e articulação de Pontos de Cultura e projetos de cultura digital e comunitária.

Serviço

Curso de Gestão Cultural para Pontos de Cultura

Inscrições gratuitas até 8 de março

Link para inscrição: https://www.cultsppro.org.br/br/cursos/mapa-de-cursos/gest%C3%A3o-cultural-para-pontos-de-cultura

Período das aulas:

1º a 30 de abril

Dias e horário:

Quartas e quintas-feiras, das 19h às 21h30

Local:

Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos

Rua Ipê, 71 – Jardim Guarulhos – Guarulhos/SP