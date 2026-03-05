Cata-Tralha atende Conjunto Marcos Freire e mais nove locais no final de semana

Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis, como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos, passarão neste sábado (7) pelas ruas do Conjunto Marcos Freire, Sitio São Francisco e Jardim Maria do Carmo. No domingo (8) os bairros atendidos serão Jardim Alice, Jardim dos Olivas, Jardim Jacy, Jardim Guaracy, Jardim Anny, Vila Laurita e Jardim Líbano.

Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. O Cata-Tralha não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Confira a programação

Sábado – 7 de março

Conjunto Marcos Freire

Rua 1, rua 10, rua 11, rua 12, rua 13, rua 14, rua 15, rua 16, rua 17, rua 18, rua 19, rua 2, rua 20, rua 21, rua 22, rua 23, rua 24, rua 25, rua 26, rua 27, rua 3, rua 4, rua 6, rua 7, rua 8, rua 9, avenida Marginal Sul, avenida Norte e Sul, rua Vinte e Oito e rua do Poente.

Sitio São Francisco

Rua 13, rua Agostinho José Ruivo, rua Agostinho Ruivo, rua Anézio Ruivo, rua Cinco, rua Dez A, rua Dez, rua Dona Néra, rua Doze, rua Montes Claros, rua Nelson Ferraz, avenida Norte Sul, rua Nove, rua Oito, rua Oito-B, rua Onze, rua Padre Dorindo de Oliveira Matias, rua Particular, rua Particular Seis, travessa Particular Seis, rua Santiago, rua Seis, rua Treze A, rua Trinta, rua Trinta e Dois, rua Um, rua Vinte e Nove, rua do Campo, rua dos Coqueiros, rua Diva Lima dos Santos, rua Grimaldo Bonfim dos Reis , rua Tries , rua Projetada , rua Dois A, viela Esmeralda, rua Trinta e Três , avenida Marginal Norte Direita, rua São Carlos , rua Avaré, rua Sete de Setembro, rua Centenário, rua Angola, rua Raul Seixas, rua João de Barros, rua Dos Lírios, rua Sitio São Francisco, viela Soweto, rua Águia Dourada , rua Brasil, rua Bananeiras, rua Arco Verde, rua São Matins, estrada do Sacramento e rua Belo Horizonte.

Jardim Maria do Carmo

Rua Alzira Barbosa de Souza, rua Domingos Bispo de Oliveira, rua José Américo Pereira, rua Manoel Viana de Souza e rua Sebastião Justino da Silva.

Domingo – 8 de março de 2026

Jardim Alice

Estrada Itaquaquecetuba (até o N°300) , rua A (rua Napoleão Pacheco da Silva), rua Albertina Duarte Leite, rua Alice Ramalho de Oliveira, rua Amador de Jesus Mora Bueno, rua Antônio Dias dos Santos, rua Antônio Doganelli, rua Dez, rua Florindo Felipe, rua Ida Righi, rua João Moretti, rua Napoleão Pacheco da Silva, rua Raminho Antônio de Freitas, rua Ricardo da Fonseca, rua Vitória, estrada do Itaim.

Jardim dos Olivas

Caminho Existente, rua Dois, rua José Ferreira Santos, rua José Roberto de Souza, rua Nove, rua Oito, rua Particular, rua Quatro, rua Seis, rua Sete, rua Três, rua Um, rua das Marmelhas, rua das Noivas, rua do Comércio e viela Marmelhas.

Jardim Jacy

Rua Antonietta Bernardette Souza de Sant’Ana, rua Antônio Luiz da Silva, rua Antônio Tatsukiko Baba, rua Arealva, rua Boa Esperança do Sol, rua Cachoeira do Sul, rua Candelária, rua Caranaíba, rua Cinco de Oliveira, rua Iacanga, rua Ibaté, rua Ituvera, rua Joaquina Scherepel Pedroso, rua Lageado, rua Lins, rua Lucianópolis, rua Luiz da Cruz Pedroso, rua Macajuba, rua Nova Europa, rua Nova Olímpia, rua Nova Palma, rua Parati, rua Pirajuí, rua Rio Pardo, rua Santa Fé de Minas, rua Sud Menucci, rua São Geraldo da Piedade, rua São José do Sabugi, rua São Miguel dos Milagres, rua São Sebastião da Passe, rua Turíbio Pinto de Carvalho, viela Américo Brasiliense, viela Avaí, viela Cabrália Paulista, viela Floreal, viela Joaquim Pires, viela Pereira Barreto, viela Pongaí, viela Presidente Alves, viela São Tomé, viela Um e viela Valbinos.

Jardim Guaracy

Avenida Jabuticaba, avenida Surubim, avenida da Granja, rua Alecrim, rua Aliança, rua Cacique, rua Dourados, rua Jaburam, rua Particular, rua Projetada, rua Simone Monteiro de Oliveira, rua da Creche, rua do Esporte, rua do Mecânico, rua do Milharal, rua do Padeiro, rua dos Cabeleireiros, rua dos Farmacêuticos, rua dos Policiais e rua dos Vigilantes.

Jardim Anny

Rua Alpestre, rua Braga, rua Constantina, rua Iraci, rua Jupira, rua São Francisco Conde, rua Yara e rua da Divisa.

Vila Laurita

Avenida Cordeirópolis, avenida da Estação (até o N°500), rua Cristiani, rua Olaria Norberto, rua Santa Cruz do Arari, rua Santo Antônio do Jacinto, rua São João do Araguaia, rua Édipo e viela Indaiatuba.

Jardim Líbano

Rua Um, rua Dois, rua Três, rua Quarto, rua Cinco, rua Seis, rua Oito, rua Nove, rua Dez e rua Onze.