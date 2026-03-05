Prefeitura realizará evento para servidoras em alusão ao Dia da Mulher no próximo dia 13

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Guarulhos promoverá o evento Mulheres que Inspiram, Vozes que Transformam, no próximo dia 13 (sexta-feira), das 8h às 17h, no Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo). A ação, que contará com palestras, dança e massagem gratuitas, é voltada para as servidoras da administração municipal que, para participar, deverão se inscrever no Portal do Servidor. As vagas são limitadas.

A cantora Natalia Cavalcante, que trabalha na Guarda Civil Municipal, irá recepcionar as funcionárias com várias canções no Salão de Artes. Já a abertura oficial terá a apresentação da Banda Sinfônica do Conservatório Municipal de Guarulhos, com destaque para o naipe de metais sob regência do maestro Marcelo Mendonça. Os instrumentistas executarão repertório diversificado incluindo músicas populares.

Na sequência, haverá a roda de conversa sobre o tema do evento com participação da juíza titular da 1ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional Leste V, da Comarca da Capital, Luciene Pontirolli Branco, e da assistente social da Subsecretaria da Igualdade Racial e presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, Greice Cristina de Oliveira.

A mediação do bate-papo ficará a cargo das subsecretárias de Políticas para as Mulheres e a de Comunicação, Vanessa de Oliveira e Leniza Krauss, respectivamente. Entre os assuntos tratados estarão liderança feminina, comunicação, transformação social, protagonismo feminino na gestão pública, violência contra a mulher, acolhimento e rede de proteção, papel da servidora na promoção de uma cidade mais justa, segura e igualitária, e avanços, desafios e fortalecimento das políticas públicas para as mulheres.

Atividades

Ao longo da tarde, das 13h às 17h, será oferecida quick massage, massagem rápida com duração de 10 minutos realizada em cadeiras ergonômicas especiais, com objetivo de proporcionar relaxamento, alívio de tensões e bem-estar às servidoras.

A programação terá ainda a palestra Domine seu Ciclo, Domine sua Vida, às 14h, com a nutricionista funcional especialista em saúde da mulher, fertilidade e pré-concepção, Thaís Lopes. Já, às 16h, haverá a aula de ritmos (danças do samba ao funk, do axé ao pop) para todas as idades e níveis de condicionamento físico, com o professor Dorival Amaral.

A iniciativa visa à valorização, o desenvolvimento profissional e o bem-estar das servidoras e é coordenada pela Comissão Organizadora de Eventos e Festividades, instituída pelo secretário de Gestão Armando Tavares dos Santos Neto, através da Portaria nº 006/2026-SGE(GB), a qual conta com membros dos Departamentos de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (DGDP) e o de Administração de Pessoal (DAP), do gabinete da Secretaria de Gestão e da Secretaria de Cultura e Turismo.