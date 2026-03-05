Guarulhos participa de simulado nacional de resposta a emergências em saúde com foco em arboviroses

O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) de Guarulhos participou, na terça e quarta-feira (3 e 4), do Simulado de Preparação, Vigilância e Resposta às Emergências em Saúde Pública, realizado na cidade de São Paulo, com foco em arboviroses, doenças transmitidas por mosquitos como o Aedes aegypti.

A iniciativa, promovida pelo Ministério da Saúde em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, reuniu profissionais e equipes técnicas para fortalecer fluxos de atuação, alinhar protocolos e aprimorar a capacidade de resposta diante de situações que possam representar ameaça à saúde da população.

O exercício incluiu cenários relacionados à dengue, chikungunya e zika e permitiu o treinamento das equipes para detecção precoce de casos, monitoramento de indicadores, investigação epidemiológica e adoção de medidas oportunas de controle.

A simulação também contemplou a organização da rede assistencial e a integração entre vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância laboratorial, controle vetorial e outros setores estratégicos envolvidos na resposta às emergências em saúde pública.

A participação de equipes municipais nesse tipo de exercício contribui para a atualização de protocolos e para o aperfeiçoamento dos fluxos de vigilância, investigação e resposta diante de eventos de relevância para a saúde pública.