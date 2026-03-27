Guarulhos reforça prevenção de cânceres com ações do Março Lilás e Azul Escuro

Nesta quinta-feira (26), no CME Adamastor, a Prefeitura de Guarulhos realizou palestras do projeto Cores que Salvam Vidas, voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce dos cânceres do colo do útero e colorretal. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Gestão em parceria com a Secretaria da Saúde, integrou as campanhas Março Lilás e Março Azul Escuro e reuniu servidores municipais para um momento de informação, orientação e acolhimento.

A programação contou com a participação da médica de família e comunidade do Departamento de Assistência à Saúde (DAS), Cristiane Rabelo, que abordou fatores de risco, formas de prevenção, sintomas e a importância do diagnóstico precoce. Durante a apresentação, a especialista destacou que o câncer do colo do útero está entre os mais frequentes entre as mulheres e tem relação direta com a infecção pelo HPV, vírus sexualmente transmissível que também pode afetar os homens.

A médica reforçou a importância da vacinação contra o HPV, disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças e adolescentes de nove a 14 anos, além de públicos específicos, e alertou para a necessidade da realização periódica do exame de Papanicolau, indicado para mulheres de 25 a 64 anos. Também foram apresentadas orientações sobre o preparo para o exame, diferenças na realização em gestantes e a importância de não interromper o acompanhamento após o diagnóstico. Segundo a especialista, a evolução do câncer do colo do útero pode levar de cinco a seis anos, o que reforça a importância do acompanhamento regular.

Ao longo da apresentação, a especialista destacou o amor próprio como prática de autocuidado, incentivando a atenção aos sinais do corpo, a adoção de hábitos saudáveis e a realização regular de exames preventivos.

Em relação ao câncer colorretal, tema da campanha Março Azul Escuro, a palestrante destacou que a doença, uma das mais frequentes em homens e mulheres, pode evoluir de forma silenciosa. Nesse contexto, explicou que existe uma janela entre a formação de pólipos e o desenvolvimento do câncer, o que possibilita a detecção precoce por meio de exames. Por isso, a colonoscopia é recomendada a partir dos 45 anos, conforme avaliação médica, ou antes, em casos de histórico familiar, aliada à adoção de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, prática de atividade física e abandono do tabagismo.

Uma servidora municipal de 54 anos, com 16 anos de atuação na Prefeitura e já curada de câncer colorretal, destacou que a palestra proporcionou identificação, acesso a informações qualificadas e sensação de acolhimento. Segundo ela, a atividade reuniu orientações práticas sobre exames, grupos de apoio e caminhos para o cuidado que muitas vezes não estão disponíveis no cotidiano, permitindo compreender melhor a própria experiência e compartilhar informações seguras com familiares.

Além dos aspectos clínicos, o evento abordou o impacto emocional do diagnóstico. O psicólogo do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmet), Renato Regis, conduziu a palestra sobre acolhimento psicológico no enfrentamento do câncer do colo do útero e colorretal.

O profissional destacou a importância do acolhimento, da comunicação adequada do diagnóstico e do suporte emocional ao paciente ao longo do tratamento. Entre os pontos abordados estiveram a adesão ao tratamento, o manejo do estresse, as questões relacionadas à imagem corporal e à sexualidade, além de estratégias de enfrentamento, como espiritualidade, hobbies e participação em grupos de apoio.

A iniciativa teve como objetivo ampliar o acesso à informação e reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, além de orientar os servidores sobre quando e onde procurar atendimento na rede municipal de saúde. A proposta também é que os participantes atuem como multiplicadores dessas informações em seus ambientes de trabalho e junto às suas redes de convivência. Durante o encontro, os servidores puderam ainda esclarecer dúvidas diretamente com os especialistas.