Após anúncio de impacto na rede, novas UPAs Centro e Pimentas-Bonsucesso avançam nas obras

Anunciadas anteriormente como parte da estratégia para ampliar em até 20 mil atendimentos mensais e melhorar o fluxo de pacientes no Hospital Municipal de Urgências (HMU) e no Hospital Municipal Pimentas-Bonsucesso (HMPB), as futuras Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Centro e Pimentas-Bonsucesso avançam nas obras. Com 55% e 65% de execução concluídas, respectivamente, as unidades seguem para etapas que antecedem a abertura ao público.

As duas unidades funcionarão 24 horas por dia, todos os dias da semana, integradas à Rede Municipal de Urgência e Emergência. A UPA Centro será classificada como Porte II e contará com 15 leitos, sendo três de emergência e 12 de observação, além de sete consultórios médicos. A UPA Pimentas-Bonsucesso será de Porte I e terá 11 leitos, sendo três de emergência e oito de observação, e três consultórios médicos.

Ambas as unidades contarão com duas salas de acolhimento e classificação de risco, sala de curativos e suturas, sala de medicação e hidratação, sala de inalação, sala de raio-X e sala de eletrocardiograma (ECG). As estruturas também terão área administrativa para faturamento, banheiros masculino e feminino e adaptado para pessoas com deficiência, além de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

Entre os atendimentos previstos estão casos que exigem assistência imediata, como febre alta, dores intensas, crises respiratórias, suspeitas de fraturas, infartos, acidentes vasculares cerebrais, convulsões e outras situações de urgência, conforme protocolos do Ministério da Saúde.

A construção das unidades será integralmente custeada por instituições de ensino superior, que, em contrapartida, ficarão responsáveis pela gestão dos equipamentos pelos próximos cinco anos, integrando assistência e formação profissional. No Centro, a parceria será com a Faculdade ENIAC; nos Pimentas-Bonsucesso, com a Universidade UNISA. Os termos de cooperação que viabilizam os projetos foram assinados em setembro de 2025.