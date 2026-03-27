GCM prende dois traficantes, apreende drogas e máquinas caça-níqueis em bar no Macedo

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu dois traficantes na noite de quinta-feira (26), apreendeu drogas e duas máquinas caça-níqueis em um bar no Macedo.

As equipes do Canil e da Coordenadoria Operacional, em atendimento a uma denúncia de perturbação do sossego e possível tráfico de drogas, flagraram as ilicitudes no estabelecimento. No flagrante, os criminosos tentaram esconder uma sacola contendo 98 porções de cocaína e R$ 338,00 em dinheiro.

A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial, onde o delegado de polícia determinou a perícia no local e a apreensão das duas máquinas caça-níqueis. Houve a lavratura de autos de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes e por contravenção penal para o proprietário do estabelecimento, pois a exploração de jogos de azar é tipificada no artigo 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41.