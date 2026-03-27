GCM de Guarulhos recupera caminhonete roubada no Taboão

Redação Guarulhos Hoje
Divulgação / PMG

Agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recuperaram na quinta-feira (26), no Taboão, uma caminhonete Iveco Daily branca, roubada no dia anterior no Jardim Cumbica.

A equipe avistou o veículo estacionado na rua Laranjal Paulista, com o emplacamento dobrado, o que chamou a atenção dos profissionais. Na averiguação foi confirmado o alerta de roubo no sistema de informações criminais. A ocorrência foi apresentada no 9º Distrito Policial, onde o delegado de polícia lavrou auto de localização e devolução da caminhonete ao proprietário.

- PUBLICIDADE -