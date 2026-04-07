19º Festival de Dança de Guarulhos abrirá inscrições na próxima segunda-feira

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A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, vai abrir as inscrições para o 19º Festival de Dança de Guarulhos (Fedan) na próxima segunda-feira (13), que permanecerão abertas até preencher as 80 vagas previstas ou até as 18h do dia 17 de abril (sexta-feira).

O evento acontecerá no Centro de Educação Municipal Adamastor, no Macedo, nos dias 15, 16 e 17 de maio. Para participar os interessados devem preencher o formulário de inscrição online disponível em https://bit.ly/fedanguarulhos2026.

Organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer, o festival é aberto a academias, grupos e companhias de dança, tanto públicos quanto particulares, situados no município. O evento se caracteriza ainda como uma oportunidade para celebrar a expressão artística e o talento da comunidade dançante de Guarulhos.

O Fedan foi criado para promover a dança como forma de expressão, fomentar o intercâmbio entre escolas e grupos, bem como o de valorizar as potencialidades físicas, culturais e psicológicas dos participantes. Além disso, vivenciar essa arte do movimento resulta na melhoria da autoestima e da qualidade de vida de adultos e crianças.

Para o secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, o Fedan se tornou um encontro de grandes espetáculos, movimentando os grupos de dança da cidade. “Ficamos felizes por anunciar a realização de mais uma edição”.