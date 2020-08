Projeto Adote uma Quadra chega a 35 espaços revitalizados

Lançado em julho do ano passado pela Prefeitura de Guarulhos, o projeto Adote uma Quadra já alcançou a marca de 35 espaços no município adotados pela iniciativa privada e revitalizados em parceria com o poder público, entre eles duas pistas de skate na Vila Galvão e no Bosque Maia. Oito desses locais já tiveram suas obras concluídas e entregues à população.

A ação busca parceiras entre o poder público e a iniciativa privada para a adoção de quadras de esportes objetivando a melhoria, preservação e ampliação desses espaços. O gestor de Políticas Públicas de Guarulhos, Rogério dos Santos, que esteve à frente do projeto, disse que o número de espaços adotados superou todas as expectativas. Santos afirmou ainda que população e a classe empresarial da cidade saem ganhando com esse trabalho.

A empresa que aderir ao projeto poderá instalar uma placa de até 3×2 metros no local da zeladoria por um período de três anos. Os interessados em investir no projeto Adote uma Quadra devem encaminhar a proposta de manutenção planejada, o custo envolvido e o local desejado na Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão. Mais informações pelo telefone 2087-6856 ou pessoalmente na sede da Secretaria de Esporte e Lazer (rua Claudino Barbosa,313 – anexo II – 2º andar, das 9h às 16h).