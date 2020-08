Guarulhos continua a realizar teste rápido para Covid-19

A iniciativa tem por objetivo testar as pessoas que já tiveram contato com pacientes infectados pelo novo coronavírus. Aqueles que apresentam resultado positivo para Covid-19 são encaminhados para acompanhamento na Unidade Básica de Saúde onde são cadastrados. Até o final do mês mais quatro dias de mutirão serão realizados na cidade, todos eles das 9h às 15h.

Nos dias 20 e 21, a testagem será realizada no CEU Pimentas, localizado na estrada do Caminho Velho, 351. E nos dias 27 e 28 será no CEU Presidente Dutra, situado no final da rua Maria de Paula Motta. Para fazer o teste no mutirão não é necessário agendamento prévio, basta levar documento de identidade e cartão do SUS. A única restrição é não estar com síndrome gripal no dia do exame.

No entanto, as pessoas que já tiveram contato com pacientes infectados pelo novo coronavírus também têm a opção de agendar o teste rápido nas Unidades Básicas de Saúde. O agendamento deve ser feito de forma presencial. Assim como no mutirão, a testagem na UBS é feita por meio de uma picada no dedo e o resultado fica pronto em aproximadamente 15 minutos.