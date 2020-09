Cidade: Trechos da via Dutra em Guarulhos recebem obras de recuperação de pavimento

Da Redação

A CCR NovaDutra está com uma nova frente de recuperação de pavimento da rodovia na região de Guarulhos (SP), na Via Dutra. Os serviços estão programados para ocorrer até o próximo domingo, dia 13/09, entre os quilômetros 212 e 206 da pista sentido Rio de Janeiro. As atividades estão programadas para acontecer no período noturno, isso para causar o menor impacto possível no tráfego da rodovia.



Para realizar os serviços, haverá fechamento alternado de faixas da rodovia, por isso a Concessionária solicita aos motoristas que respeitem a sinalização especial e placas que foram instaladas no trecho. Em caso de chuva, os trabalhos podem ser adiados ou suspensos. Trabalhos serão realizados até o próximo domingo (13/09) entre os quilômetros 212 e 206 da pista sentido Rio de Janeiro.