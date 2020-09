Cidade: Intervenção da Sabesp pode afetar abastecimento de pelo menos 8 bairros nesta quinta-feira

Da Redação

A Sabesp realiza nesta quinta-feira (10) a instalação de uma válvula na rua São Gonçalo, esquina com a rua Serido Jr. em Guarulhos, das 9 às 18 horas. A normalização do abastecimento ocorrerá no período na manhã de sexta-feira (11), porém, a companhia ressalta que imóveis com caixa-d’água com reserva para 24h não sentirão intermitência.



Tal intervenção poderá afetar o abastecimento dos bairros: Cidade Seródio, Jd. Aerodromo, Jd. Bananal, Jd. Bondança, Jd Lenize, Jd Santo Expedito, Jd. Vila Rica, Pq. Santos Dumont. A normalização do abastecimento está prevista para a manhã de sexta-feira (11). Os imóveis que possuem caixa-d’água com reserva mínima para 24 horas, como determina o decreto estadual 12.342/78, não sentirão o período de intermitência.



É importante que os moradores mantenham o uso consciente da água. A Sabesp lamenta eventuais transtornos e segue à disposição para esclarecimentos ou atendimentos emergenciais , via ligações gratuitas: 195 e 0800-011-9911 ou pelo WhatsApp exclusivo para atendimento em Guarulhos (11) 9.5976-3843.