GRU Airport registra aumento na movimentação de passageiros no feriado de 7 setembro

A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, registrou no feriado de 7 de setembro um crescimento de 18% na movimentação de passageiros se comparado com o final de semana anterior, entre 28 e 31 de agosto.

Entre os dias 4 e 7 de setembro mais de 190 mil viajantes estiveram no aeroporto e os voos nacionais foram os mais procurados. Nesse período, foram registrados 1.438 pousos e decolagens (nacionais e internacionais). Esses números representam um aumento de 9,2% quando comparado com os últimos dias do mês de agosto. Apesar do aumento de viagens, o mês de setembro ainda registra 65% de queda em relação ao mesmo período de 2019.

Nos últimos meses, desde a declaração de pandemia pela OMS (Organização Mundial de Saúde), o aeroporto vem apresentando crescimento na movimentação de passageiros. Em junho, foram registrados em média 15 mil embarques e desembarques por dia. Já em julho, a movimentação cresceu cerca de 70% no volume total de passageiros, atingindo uma média diária de 25 mil viajantes. Na primeira quinzena de agosto, o aeroporto registrou uma média de 35 mil embarques e desembarques por dia.

Mesmo com o crescimento na movimentação no aeroporto, esses números representam uma redução de 50% do volume registrado antes da crise causada pelo Coronavírus.

“Estamos trabalhando diariamente para retomada do setor aéreo e mantemos reuniões periódicas com as companhias para proporcionar aos passageiros a melhor experiência de viagem diante do novo normal”, afirma o diretor de Operações, Comandante Miguel Dau. “Seguimos as recomendações da Anvisa e adotamos diversas medidas sanitárias para a prevenção do novo coronavírus para viagens nacionais e internacionais”, declara o diretor.

Atualmente, o aeroporto conta com voos internacionais regulares para Addis Ababa (Etiópia), Amsterdã, Atlanta, Buenos Aires, Cidade do México, Cidade do Panamá, Doha, Dubai, Frankfurt, Houston, Lisboa, Londres, Madrid, Miami, Newark, Nova York, Paris, Santa Cruz de La Sierra, Santiago, Toronto e Zurique. Entretanto, está prevista a retomada de outras rotas internacionais, bem como a ampliação das frequências em operação.

Ambiente seguro

Como forma de oferecer bem-estar e segurança aos viajantes durante este momento de pandemia, a GRU Airport implantou diversas medidas preventivas, conforme orientações da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), para conscientizar e prevenir a transmissão de covid-19 no aeroporto. Entre as ações adotadas, cabe destacar as sinalizações indicando as regras de distanciamento social e uso de máscaras faciais, instalação de mais de 70 dispensers de álcool gel em pontos de maior circulação de pessoas, possibilidade de consultar o painel de voos por meio de QR Code para evitar aglomerações nas áreas próximas às telas informativas e, como medida adicional às recomendadas pelo órgão oficial, aferição de temperatura nos controles de acesso aos embarques.