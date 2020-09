Aeroporto de Guarulhos instala laboratório para teste de Covid-19 do tipo PCR em passageiros com resultado em até 4 horas

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, instalou um laboratório para a realização de testes do tipo RT-PCR para detectar o coronavírus em passageiros e funcionários. Segundo a concessionária GRU Airport, que administra o local, o exame custa R$ 350 e o resultado é fornecido em até quatro horas.

Realizado por meio da coleta de material do nariz e garganta com uma haste flexível, o teste molecular do tipo RT-PCR identifica o material genético do vírus no organismo e é usado para detectar se a pessoa está infectada no momento.

Ele é diferente dos exames sorológicos, que identificam a presença de anticorpos, indicando uma contaminação no passado.

Segundo a concessionária do aeroporto, o laboratório montado no Terminal 3 (que recebe voos internacionais) é uma parceria com a rede CR Diagnósticos, autorizada pelo Instituto Adolfo Lutz para realizar testes de Covid-19.