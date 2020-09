Segunda temporada de ‘The Mandalorian’ ganha data de estreia no Disney+

A segunda temporada de The Mandalorian, série de TV de Star Wars, ganhou data de estreia. O novo ano chega ao Disney+ a partir de 30 de outubro. A estreia acontece pouco antes da chegada do Disney+ à América Latina, que está marcada para o mês seguinte, em 17 de novembro.

Primeira série live-action de Star Wars na TV, a trama de The Mandalorian é focada em um mandaloriano caçador de recompensas, interpretado por Pedro Pascal. No primeiro ano, ele se depara com a missão de entregar uma criatura, que é um bebê da raça de Yoda. Ao se recusar a fazer, ele precisa fugir e encontrar um lugar seguro para a criança.

No lançamento no Brasil, o Disney+ disponibilizará títulos como The Mandalorian, Hamilton e High School Musical: The Musical: The Series. Deste momento em diante, os futuros lançamentos da plataforma ocorrerão simultaneamente no Brasil, e isso é válido para Falcão e Soldado Invernal e Wandavision, por exemplo.

Vale notar que, a partir de novembro, as animações clássicas da Disney e da Pixar, os filmes da Marvel, Star Wars e outras propriedades da Walt Disney Company passam a ser exclusivos do Disney+. De acordo com a assessoria de imprensa do estúdio, nessa data eles deixarão as demais plataformas, como Netflix e Amazon Prime Video.