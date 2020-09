Cidade: Em Guarulhos, Polícia Civil detém quarteto por roubo de carga

Da Redação

A Polícia Civil prendeu quatro homens, com idades entre 22 e 41 anos, e recuperou uma carga de produtos diversos, que havia sido roubada. O flagrante aconteceu na tarde de quarta-feira (16), durante diligências no âmbito da Operação Divisas Integradas II, em Guarulhos, na Grande São Paulo. As mercadorias, desde roupas infantis à eletrônicos, foram recuperadas e devolvidas à vítima.



Na ocasião, o motorista foi abordado pelo quarteto que, mediante grave ameaça, ordenou que a vítima entregasse as mercadorias que transportava. Assim que souberam do roubo, agentes do 9º Distrito Policial da cidade iniciaram as investigações e identificaram onde a carga estava armazenada.



No local, os quatro suspeitos foram surpreendidos e toda carga – composta de roupas infantis, celulares, utensílios de cozinha, objetos de higiene pessoal, peças automotivas, instrumentos, brinquedos e eletrônicos – foi recuperada e restituída à vítima, que identificou os detidos como autores do roubo.



Os suspeitos, um deles procurado da Justiça, foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia, onde foram indiciados. A ocorrência foi registrada como roubo, associação criminosa e captura de procurado.